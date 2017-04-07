Понад 200 тисячам дітей, які проживають у зоні конфлікту на Донбасі, потрібна допомога - ЮНІСЕФ

ЮНІСЕФ закликає надати фінансування у розмірі 31,2 млн дол. для надання забезпечення підтримки дітей і сімей, які постраждали від конфлікту на сході України, з них 5,5 млн дол. для належного функціонування служб підтримки дітей.

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Про це повідомила прес-служба Дитячого фонда ООН (ЮНІСЕФ).

У фонді зазначили, що понад 200 тис. дітей, яким потрібна невідкладна підтримка, проживають у межах 15-кілометрової зони з обох сторін лінії конфлікту, яка розділяє підконтрольні і непідконтрольні уряду райони у Донецькій та Луганській областях, і де тривають найбільш інтенсивні бойові дії.

«Світ забув про цю невидиму кризу на сході України, але сотні тисяч дітей сплачують страшну ціну за нього. Якщо не забезпечити належної підтримки, діти можуть відчувати наслідки конфлікту протягом усього свого життя. Нам терміново необхідні кошти для надання допомоги ураженим дітям», – заявила голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Джованна Барберіс.

Поблизу лінії конфлікту діти живуть в атмосфері постійного страху та невизначеності, оскільки перед ними стоїть небезпека неочікуваних обстрілів, бойових дій, мін та інших нерозірваних боєприпасів. Багато дітей ризикують своєю безпекою, щоб продовжувати ходити до школи. Протягом останнього епізоду ескалації насильства у лютому та березні 2017 року було ушкоджено сім шкіл, а всього з початку конфлікту у 2014 р. постраждали 740 навчальних закладів – кожний п’ятий у східних областях.

Батьки, вчителі, директори шкіл та шкільні психологи продовжують повідомляти про вражаючі зміни у поведінці дітей, навіть маленьких дітей віком 3 роки. У них спостерігаються такі симптоми, як високий рівень тривожності, нічне нетримання сечі, нічні кошмари, агресивна поведінка і відсторонення від життя своїх сімей і громад.

"Більшість з 200 тис. дітей зі східних областей України, які потребують постійної психосоціальної підтримки, наразі не отримують належної допомоги. Послуги для них не покривають усіх потреб та недостатньо фінансуються. Соціальні працівники, психологи та спеціально підготовлені вчителі працюють практично цілодобово. Водночас, зважаючи на продовження конфлікту, існує необхідність у додаткових ресурсах для задоволення потреб цих дітей", - зазначають у фонді.

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ЮНІСЕФ закликає надати фінансування у розмірі 31,2 млн дол. США для забезпечення підтримки дітей і сімей, які постраждали від конфлікту на сході України. Зокрема, необхідно виділити 5,5 млн дол. для належного функціонування служб підтримки дітей та надання їм психосоціальної допомоги. Станом на сьогодні ЮНІСЕФ зміг зібрати менш ніж третину від необхідних коштів, і потреба у коштах для захисту дітей залишається дуже гострою.

«Діти не повинні жити зі шрамами від конфліктів, у яких вони не винні. Нам необхідна додаткова підтримка зараз, щоб молоді люди у Донецькій та Луганській областях могли стати здоровими дорослими та відбудувати свої громади», – підкреслила Барберіс.