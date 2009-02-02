У Донецьку евакуювали персонал і хворих лікарні №1

У центрі Донецька у зв`язку з анонімним дзвінком про замінування евакуювали персонал і відвідувачів міської лікарні №1.

Як повідомив УНІАН начальник відділу зі зв`язків вз громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області Ігор ДЬОМІН, дзвінок від невідомого чоловіка надійшов до міськвідділу міліції о 12.10. "Невідомий загрожував висадити будівлю міськлікарні №1", - сказав І.ДЬОМІН.

За його словами, через декілька хвилин після дзвінка до будівлі лікарні прибули співробітники міліції і бійці міського підрозділу МНС. Була проведена екстрена евакуація персоналу поліклініки, а також усіх відвідувачів. Стаціонарного відділення в лікарні немає.

“Зараз у будівлі працюють спеціалісти-вибухотехніки, вони ведуть пошуки вибухового пристрою", - сказав І.ДЬОМІН.

Він також повідомив, що одночасно міліція веде активні пошуки аноніма, що телефонував про замінування.