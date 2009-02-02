Клініка ”Феофанія” розпочинає навчання лікарів з усієї України

В клінічній лікарні ”Феофанія” створено необхідні умови для навчання лікарів з усієї України та підвищення їх кваліфікації шляхом обміну досвідом щодо сучасних методик лікування з фахівцями закладу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник керівника Державного управління справами, лікар Ростислав ВАЛІХНОВСЬКИЙ сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“На даний момент проведені всі необхідні роботи як організаційні, так і методичні, які дозволили клінічній лікарні ”Феофанія” створити умови для навчання”, - сказав Р.ВАЛІХНОВСЬКИЙ. Він додав, що фахівці закладу готові ділитися напрацьованим досвідом з лікарями клінік будь-яких форм власності і, в першу чергу, бюджетної медицини.

“Для лікарів з бюджетної медицини відкриті всі можливості в даний момент навчатися», - зазначив заступник керівника ДУС. Він підкреслив, що таке навчання відбуватиметься на безоплатній основі, а також заклад має можливість надати умови для проживання в період підготовки.

За словами Р.ВАЛІХНОВСЬКОГО, першою формою навчання є взаємодія з обласними та міськими управліннями охорони здоров’я у формі трансферів, коли за договором сторін лікарі можуть приїхати до “Феофанії” і використати набутий досвід. Другою формою, більш поширеною, є науково-практичні конференції, про які можна дізнатися на Інтернет-сайті лікарні.

Під час навчання у “Феофанії” використовуватимуть найпоширеніші сучасні методи телемедицини, коли в операційних встановлені відеокамери, які транслюють хід операції в конференц-зал для тих, хто навчається. При цьому дуже важливо, зауважив Р.ВАЛІХНОВСЬКИЙ, що виконується одна з основних вимог “Феофанії” - зберігається в таємниці особа пацієнта і вдається уникнути його ідентифікації.

Як передбачається, вітчизняні лікарі, перебуваючи в “Феофанії”, зможуть отримати теоретичні знання та практичний досвід у виконанні складних операцій на внутрішніх органах людини, серцево-судинній, нервовій та інших системах організму. А також вивчити та удосконалити методики лікування суглобів та різного роду поранень чи травмувань. Крім цього, багато уваги планують приділити навчанню лікарів невідкладної медицини.

На думку Р.ВАЛІХНОВСЬКОГО, такий обмін досвідом дозволить медичній спільноті визначити, які саме питання забезпечення здоров’я громадян є сьогодні найактуальнішими і на які потрібно звернути найбільше уваги. А запропонований клінічною лікарнею ”Феофанія” курс навчання, переконаний він, дасть змогу лікарям з усієї України опанувати найсучасніші методики надання медичної допомоги на високому рівні.