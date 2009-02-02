Щорічно в Європі та Центральній Азії через використання дешевого палива гине 10 тисяч дітей – ВООЗ

Щорічно в Європі та Центральній Азії внаслідок побутового використання дров і вугілля вмирає 10 тис. дітей віком до 5 років.

Забруднення повітря всередині приміщень внаслідок використання дров, вугілля та інших видів твердого палива для обігріву житла й приготування їжі викликає серйозні захворювання та призводить до фатальних наслідків. Про це заявляють експерти Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ), результати дослідження яких розміщено на офіційному сайті Організації Об`єднаних Націй.

Експерти побоюються, що фінансова криза може призвести до зростання використання дешевих видів палива для обігріву житла й до спалювання побутових відходів у домашніх умовах, що створює підвищений ризик для здоров`я дітей. Адже вони проводять удома до 90% часу.

«Протягом дуже тривалого часу системи охорони здоров`я не приділяли достатньої уваги питанням забезпечення здорового навколишнього середовища в приміщеннях. Органи громадської охорони здоров`я мають вжити заходів для захисту тих груп населення, які найуразливіші до дії шкідливих екологічних чинників, особливо в той період, коли економічна криза веде до зростання числа людей, схильних до ризику», - заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Марк ДАНЗОН.

Експерти ВООЗ звертають увагу на те, що дим від згорання твердих видів палива містить низку небезпечних для здоров`я людини забруднювачів, включаючи дрібні частинки сажі або пилу, здатні проникати глибоко в легені. У фахівців ВООЗ є переконливі докази того, що це підвищує ризик розвитку пневмонії в дітей віком до п`яти років, а також хронічних захворювань дихальних шляхів і раку легенів (при використанні вугілля) в людей старших 30 років. Чадний газ також негативно впливає на здоров`я шляхом зниження здатності крові поглинати кисень.