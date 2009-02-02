Змінено причину звільнення головного ветеринарного лікаря України

Кабінет міністрів України своїм розпорядженням від 29 січня 2009 р. N84-р вніс зміни до свого розпорядження від 21 січня 2009 р. N45, яким звільнив Григорія ІВАНОВА з посади голови Державного комітету ветеринарної медицини України у зв`язку з несумлінним виконанням своїх обов`язків – порушенням Присяги державного службовця (пункт 6 частини 1 статті 30 Закону України “Про державну службу”).

У новій постанові причина звільнення – «за власним бажанням».

Як повідомляв УНІАН, 23 січня т.г. Кабінет міністрів України звільнив Григорія ІВАНОВА з посади голови Державного комітету ветеринарної медицини України. Г.ІВАНОВ звільнений у зв`язку з несумлінним виконанням своїх обов`язків – порушенням Присяги державного службовця (пункт 6 частини першої статті 30 Закону України “Про державну службу”).

Розпорядженням Кабінету міністрів України від 28 січня 2009 року головою Державного комітету ветеринарної медицини України призначений Петро ВЕРБИЦЬКИЙ.

П.ВЕРБИЦЬКИЙ у 1999-2005 рр. обіймав посаду головного державного інспектора ветеринарної медицини України, голови Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України. З 14 серпня 2006 р. – заступник міністра аграрної політики України.