Грип наступає

Наступного тижня в Україні медики очікують збільшення випадків захворюваності на грип та гострі респіраторні захворювання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України з посиланням на інформацію Українського центру грипу та гострих респіраторних інфекцій (УГЦ), на 5-му тижні 2009 року у всіх 10 контрольних містах УЦГ показники захворюваності на грип та ГРІ перебували на неепідемічному рівні. В цілому у всіх містах статистичний показник реєстрованої захворюваності зріс на 10,3%, порівняно з попереднім тижнем.

Вже другий тиждень поспіль у м. Запоріжжі реєструється стрімке зростання захворюваності на грип та ГРІ. Показник захворюваності серед усього населення зріс на 54,8%, а серед дітей 7-14 років - на 166,5%. З 2 лютого в цьому місті введено позачергові шкільні канікули з метою стримування зростання захворюваності.

У дитячих вікових групах рівні захворюваності на грип та ГРІ в цілому по 10 містах зросли серед дітей 0-2 років на 2,3%, серед дітей 3-6 років - на 16,0% та серед дітей 6-14 років - на 30,7%.

За даними обласних вірусологічних лабораторій, захворюваність в основному була зумовлена активізацією респіраторних вірусів: аденовірусів, та вірусів парагрипу.

За даними ВОЗ, інтенсивний підйом захворюваності на грип реєструється в Швеції, Німеччині, Польщі та Швейцарії. Серед збудників переважають віруси грипу А (H3N2).

В Росії, за даними Федерального центру грипу, епідемічні пороги захворюваності перевищено в Калінінграді та Южно-Сахалінську. Виділено віруси А (H3N2) та А (H1N1).