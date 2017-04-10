Демографічна ситуація в Україні: кожні 4-5 років нас меншає на мільйон

Чисельність населення України за 4-5 років скорочується на мільйон осіб, і при збереженні такої тенденції до 2050 року може скоротитися до 30-32 млн осіб.

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Про це пише в своїй статті для газети «Дзеркало тижня. Україна» доктор економічних наук Андрій Ревенко, посилаючись на результати розрахунків народонаселення Департаменту ООН та вітчизняних демографів.

Автор зазначає, що нинішній показник очікуваної тривалості життя при народженні в Україні становить 71,1 року. За цим показником Україна посідає 126 місце в світі.

При цьому якщо в українських жінок тривалість життя при народженні (76,0) вища, ніж у світі (73,8 року), то у чоловіків становить 66,2 року, що на 3,4 року менше середньосвітового показника (69,6).

Очікувана тривалість життя у віці після 60 років в Україні (18,1 року) також нижче, ніж у середньому в світі (20,4 року). У більшості європейських країн вона ще вища - близько 23-26 років.

«Населення України за чотири-п'ять років скорочується на мільйон осіб. І якщо така тенденція збережеться, то до 2050 р., згідно з розрахунками й народонаселення Департаменту ООН, і вітчизняних демографів, чисельність населення за песимістичним сценарієм може знизитися приблизно до 30-32 млн з ще більшою, ніж зараз, переважанням осіб старших вікових груп», - підсумовує автор.