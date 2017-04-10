Посли G7 підтримують реформування охорони здоров’я в Україні

Посли країн "Великої сімки" (США, Велика Британія, Канада, Франція, Італія, Німеччина та Японія) висловили підтримку законопроекту щодо реформування системи охорони здоров’я в Україні.

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Про це йдеться у заяві послів країн G7, розміщеній на сайті Посольства Італії в Україні (Італія головує у "Великій сімці" у 2017 році).

Дипломати заявили, що провели зустріч з в.о. міністра охорони здоров’я України Уляною Супрун і в цьому зв'язку висловлюють підтримку плану реформи системи охорони здоров’я.

"Ми вважаємо, що затвердження цього плану, який визначає державні гарантії фінансування надання медичних послуг та лікарських засобів через національну систему охорони здоров'я, це сигнал, що Україна готова і налаштована надалі продовжувати життєво важливі реформи на благо своїх громадян", - йдеться у заяві.

Посли наголосили, що законопроект, покликаний реформувати систему охорони здоров'я, є важливим кроком на шляху до зміни способу відносин українських громадян з державною медичною системою, що має створити кращі умови та забезпечити отримання громадянами тих послуг, яких вони потребують і заслуговують раціональним та законним чином.

"При нинішньому керівництві багато вже досягнуто з точки зору належного управління, коли підзвітність та громадський нагляд посприяли посиленню прозорості, але багато роботи потрібно ще зробити", - заявили дипломати.

Автори заяви сподіваються, що "пані Супрун та її команда в Міністерстві охорони здоров'я зможуть продовжувати свою роботу у реформуванні системи охорони здоров'я в Україні, у тому числі за допомогою ухвалення вищезазначеного законодавства. Міністерство та всі залучені українські інституції матимуть нашу підтримку у цих важливих зусиллях", - підсумували посли.

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Як повідомляв УНІАН, 5 квітня Кабінет міністрів України схвалив законопроект «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» та інші проекти законів щодо реформування системи охорони здоров'я з необхідністю доопрацювання у триденний термін.

За інформацією МОЗ, серед головних компонентів, які будуть впроваджено після ухвалення законопроекту «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів», є державний гарантований пакет медичних послуг (чітко визначений перелік послуг, що оплачує держава за рахунок коштів солідарного медстрахування); персоналізовані виплати (держава платить лікарю за кожного пацієнта за чітко визначеним тарифом); тарифікація медпослуг; стандартизація медичних послуг (послуги надаватимуться на підставі міжнародних медичних протоколів).