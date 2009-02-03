Повідомлення про замінування донецької лікарні не підтвердилося

У Донецьку не підтвердилося анонімне повідомлення про замінування будівлі міської лікарні №1.

Як повідомила УНІАН начальник прес-служби Донецького міськуправління міліції Марина ГОЛДИНСЬКА, вибухотехніки провели ретельне обстеження всіх приміщень лікарні, проте вибухового пристрою не виявили.

"Зараз вирішується питання про порушення кримінальної справи, проводиться розслідування", - сказала вона.

М.ГОЛДИНСЬКА також підкреслила, що міліція веде активні пошуки автора анонімного дзвінка.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 12.10 до міськвідділу міліції надійшов дзвінок від невідомого чоловіка, який загрожував висадити будівлю міськлікарні №1. Співробітники міліції й МНС провели екстрену евакуацію персоналу й відвідувачів лікарні, а потім було розпочато перевірку її приміщень.