Медики "Феофанії" попросили німецьких колег вивчити історію хвороби Насирова

Університетський кардіологічний центр Фрайбурга (Бад Кроцинген, клініка кардіології та ангіології) підтвердив висновки клінічної лікарні «Феофанія» щодо діагнозу відстороненого глави ДФС Романа Насірова.

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Як повідомила прес-служба Державного управління справами, після оприлюднених результатів комісії Міністерства охорони здоров’я щодо правильності діагнозу Насірова лікарня «Феофанія» звернулася до іноземних фахівців стосовно незалежної експертизи діагностування та проведеного лікування.

На прохання КЛ «Феофанія» кардіологічний центр Фрайбурга надав незалежний висновок на підставі отриманої медичної документації щодо діагностики та лікування пацієнта.

«За результатами дослідження на основі методичних рекомендацій Європейського товариства кардіологів та згідно з німецькою DRG-системою – обраний лікувальний підхід заперечень не викликає, діагноз медиками КЛ «Феофанія» Державного управління справами встановлений правильно», - йдеться в повідомленні.

У ДУС зазначили, що кардіологічний центр Фрайбурга – це клініка максимального медичного забезпечення, яка входить у трійку найавторитетніших і найбільших за кількістю пацієнтів у лікуванні серцевих інфарктів і проведених хірургічних операцій на клапанах серця.

Як повідомляв УНІАН, клініко-експертна комісія Міністерства охорони здоров'я України не підтвердила діагноз, встановлений у лікарні «Феофанія» відстороненому від посади голові ДФС Роману Насірову. Відповідні висновки комісії МОЗ з оцінкою якості надання медичної допомоги Насірову в умовах лікарні «Феофанія» були надані НАБУ 23 березня.

Зокрема, у висновках зазначається, що лікарі «Феофанії» систематично та необґрунтовано перебільшували тяжкість стану здоров’я голови ДФС. Об’єктивних підстав для встановлення зазначеного раніше діагнозу, на переконання комісії МОЗ, у лікарів «Феофанії» не було. Члени комісії викрили також порушення при виписці пацієнта з цього лікувального закладу.

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2 березня детективи НАБУ затримали Насірова у «Феофанії» за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України («Зловживання владою та службовим становищем»). У НАБУ повідомили, що медичний персонал КЛ «Феофанія» намагався обмежити доступ детективів до палати, в якій перебував голова ДФС, посилаючись на тяжкий стан його здоров’я.

*** Насіров підозрюється в тому, що у період з травня 2015 року по березень 2016 року ухвалив низку безпідставних та незаконних рішень про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами, задіяних у так званій «газовій схемі Онищенка», що призвело до завдання державі збитків на загальну суму 2,019 млрд грн.