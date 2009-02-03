Фонд Ахметова "Розвиток України" придбав для опікового центру нове устаткування

Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» передав Донецькому опіковому центру Інституту невідкладної і відновної хірургії сучасний апарат штучної вентиляції легенів. Вартість апарату - 280 тис. грн.

Дихальний апарат був придбаний Фондом на прохання керівництва опікового центру. У центр щомісячно поступає 15-17 пацієнтів в критичному стані, що не вижили б без штучної вентиляції легенів. Останнім часом навантаження на опіковий центр зросло: у грудні-січні відбулися дві крупні аварії на вугільних підприємствах області, а також збільшилося число пожеж в цивільному секторі – з настанням холодів багато хто опалює житло «кустарним» способом.

«Устаткування для штучної вентиляції легенів, яке ми використовували до цього, укомплектовано дихальними трубками, - заявив керівник Донецького опікового центру Еміль Фісталь. – А новий дихальний апарат має спеціальну маску, що робить його універсальним: апарат може використовуватися для реанімації не тільки дорослих, але і дітей».

Про фонд:

Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» - неприбуткова організація, заснована 15 липня 2005 року.

Місія Фонду – Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» створює фундамент для успішного і стійкого розвитку українського суспільства, інвестуючи в освіту майбутніх поколінь, здоров`я нації, збереження і розвиток української культури.

Напрями діяльності: сучасна освіта, здоров`я нації, культурна спадщина, адресна допомога.

Президент Фонду - Рінат Ахметов.