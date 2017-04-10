Супрун запрошено на засідання фракції "БПП"

Президент України Петро Порошенко, прем'єр-міністр Володимир Гройсман, і т.в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун мають взяти участь у сьогоднішньому засіданні фракції «Блок Петра Порошенка».

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Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив лідер фракції Артур Герасимов.

«На сьогодні заплановано засідання фракції «Блоку Петра Порошенка» за участі президента України і прем’єр-міністра», - сказав депутат.

За його словами, на засідання фракції також запрошено Супрун, вона «хоче презентувати кілька законів, які стосуються розвитку і впровадження медичної реформи».

«Я думаю, що у нас на фракції буде дуже позитивна і стратегічна дискусія з цього питання», - додав Герасимов.

Він уточнив, що засідання має відбутися орієнтовно о 17.30.