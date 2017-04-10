В Україні знизилися показники смертності через меланому

В Україні знизилися показники смертності внаслідок меланоми.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила народний депутат, голова парламентського комітету з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець.

За її словами, за останні 5 років вдалося знизити смертність через меланому завдяки ранньому виявленню небезпечної пухлини.

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«Меланома є найбільш злоякісною пухлиною, яка утворює метастази протягом першого року захворювання. Шанси на життя малі», - сказала Богомолець.

Вона повідомила, що у день меланоми – 13 квітня – в усіх дерматологічних клініках України буде проводитися безкоштовний огляд на наявність пухлин шкіри.

«В усіх державних і приватних закладах відбудуться безкоштовні огляди щодо наявності раку шкіри. Це – волонтерський рух лікарів. Минулого тижня у парламенті пройшов день меланоми, у ході якого оглянуто понад 150 людей. Було виявлено клінічно – 2 меланоми, 2 раки шкіри і понад 20 випадків, які потребують хірургічного втручання», - сказала Богомолець.

Богомолець закликала звертатися до лікарів при найменших змінах форми родимки на шкірі.

Депутат наголосила, що кожна людина має звернути увагу на п’ять основних моментів, які мають викликати занепокоєння з приводу родимки, та з приводу яких необхідно звернутися до лікаря.

“90% випадків діагностики відбувається вдома. Ми розробили абревіатуру, вона називається АКОРД. Це слово “акорд”, яке має пам’ятати кожна людина. “А” – асиметрія, тобто новоутворення, якщо провести вісь, має бути симетричним. Якщо з’являється асиметрія – це перша ознака можливого негативного процесу, який відбувається на шкірі. Літера “К” – край, який має бути рівним. Якщо на ньому з’являються щербини, нерівності – це друга ознака можливого переродження родимки. “О” – це колір. Не принципово, темніший він чи світліший, колір родинки має бути гомогенний, рівномірний. Якщо в цьому кольорі починають з’являтися цяточки: темні, сірі, білі, сині, будь-які – це третя ознака. “Р” –розмір. Якщо він стабільний, то приводу для тривоги немає, якщо збільшується – це четверта ознака можливого переродження новоутворення. Буква “Д” – це динаміка, тобто поява будь-яких інших ознак: утворення виразки, кровоточивість, кірочки тощо», - розповіла Богомолець.

Вона також підкреслила: до груп ризику щодо раків шкіри належать люди, які мають другий тип шкіри: світле або руде волосся, блакитні, зелені, сірі очі, які мають ластовиння, мали сонячні опіки в дитинстві, або які мали значні сонячні опіки, що повторювались, та мали рак шкіри в родинному анамнезі.

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За словами доктора медичних наук, заввідділенням пухлин шкіри та м’яких тканин Національного інституту раку Сергія Коровіна, щороку у світі виявляють понад 250 тис. випадків меланом та понад 13 млн випадків немеланомних раків шкіри.

«В Україні щороку виявляють 3 тис. меланом та 20 тис. немеланомних пухлин шкіри. Немеланомні раки шкіри – основна мішень у скринінгових дослідженнях. Якщо пухлину шкіри виявлено на ранній стадії, то 10-річна виживаність таких пацієнтів – 90%. При вчасному зверненні лікарі можуть гарантувати пацієнту повне одужання. На жаль, у нашій країні такі випадки нечасті», - сказав Коровін.

Лікар зазначив, що злоякісні раки шкіри – це «хвороба благополучних білих людей», а причиною є надмірне ультрафіолетове навантаження на шкіру.

У свою чергу присутній на прес-конференції головний дерматовенеролог України, професор Віктор Степаненко повідомив, що безкоштовні скринінг-огляди в рамках Всесвітнього дня меланоми проводитимуться 13 квітня в усіх обласних, районних, міських шкірно-венерологічних диспансерах України. Акція проводитиметься в державних медичних установах та Київському інституті дерматології та косметології.