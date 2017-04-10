Супрун заявляє, що питання про її призначення очільником МОЗ перебуває у компетенції парламенту
18:45, 10 квітня 2017Країна
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Про це вона заявила журналістам в Києві.
Очільника МОЗ обирає парламент / president.gov.ua
Т.в.о міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявляє, що питання про її призначення очільником МОЗ перебуває виключно в компетенції Верховної Ради.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила журналістам в Києві.
“Це не моє рішення, це питання подання до Верховної Ради”, - сказала Супрун.
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