Супрун заявляє, що питання про її призначення очільником МОЗ перебуває у компетенції парламенту

Т.в.о міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявляє, що питання про її призначення очільником МОЗ перебуває виключно в компетенції Верховної Ради.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила журналістам в Києві.

“Це не моє рішення, це питання подання до Верховної Ради”, - сказала Супрун.