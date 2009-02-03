Стрес погіршує мислення

В умовах стресу функції мислення головного мозку значно погіршуються, показало дослідження американських учених. У експерименті Університета Рокфеллера брали участь здорові студенти, мозок яких сканувався під час виконання психологічних завдань за допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії.

Неврологи встановили, що у людей з високими рівнями стресу і нервової напруги сповільнюється робота області мозку, що відповідає за увагу: при цьому знижується активність в передлобовій корі і порушується комунікація між нервовими клітинами в медіальній передлобовій корі. Проте при стресі робота нейронів в орбітальній лобовій корі навпаки посилилася - ця область відповідає за емоційну відповідь організму і ухвалення дій. Отримані результати аналогічні з висновками попереднього експерименту, проведеного на лабораторних мишах.

Медики виявили, що як мозок тварин, так і мозок людини має дивовижну здатність швидко відновлювати свою роботу: менше ніж через місяць функціональність всіх мозкових областей нормалізувалася. Лікарі говорять, що людський мозок в здоровому стані стійкий навіть до найскладніших психо-емоційних умов.

ami-tass.ru