На Мінсім’ї тиснуть посередники з всиновлювання за кордон

Міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО заявляє про тиск на міністерство з боку посередників, які допомагають іноземним громадянам всиновлювати українських дітей.

Про це міністр сказав сьогодні на прес-конференції в агентстві УНІАН.

“На сьогодні чиниться тиск на міністерство, на Державний департамент з усиновлення і захисту прав дитини з боку так званих злочинних угруповань, які роками отримували надприбутки з усиновлення українських дітей за кордоном”, - сказав він.

За словами Ю.ПАВЛЕНКА, на сьогодні канали для дій таких структур повністю перекриті, але вони не полишають надію їх відновити. У зв’язку з цим міністерство вкотре звертається до правоохоронних органів з проханням повністю припинити діяльність різноманітних посередницьких організацій та захистити права дітей на виховання в українських сім’ях.

“Ми не дамо відновити посередницькі схеми всиновлення дітей за кордон, для нас найголовнішим є забезпечення прав кожної дитини на виховання в своїй рідній країні, в українській сім’ї”, - додав міністр.

Ю.ПАВЛЕНКО також звернувся до громадян України з проханням повідомляти міністерство про випадки вимагання грошей на тому чи іншому етапі всиновлення дитини.

“Усі фінансові пропозиції до всиновлювачів є незаконними, усиновлення в Україні, згідно із законом, є безкоштовним, за винятком невеликих офіційних платежів, які треба здійснювати в судах при оформленні справ”, - наголосив він.

Міністр повідомив, що сума, яку пропонують посередники іноземному громадянину за допомогу при всиновленні української дитини, коливається від 30 до 50 тис. доларів.

За словами Ю.ПАВЛЕНКА, така посередницька схема всиновлення почала створюватися ще наприкінці 90-х років і на сьогодні “пронизала всю країну”. “Вони зайшли в усі інтернатні заклади, пологові будинки, будинки “Малятко”, - сказав він.

Як повідомив міністр, він своїм наказом заборонив працівникам Державного департаменту з усиновлення і захисту прав дитини спілкуватися з посередниками, і зобов’язав проводити співбесіди безпосередньо з іноземцями, які хочуть всиновили українську дитину.

Ю.ПАВЛЕНКО повідомив, що з цією метою у штат департаменту введено як державних посадовців перекладачів з п’яти основних мов, “щоб не було посередників-перекладачів”.

Водночас він зазначив, що поширеним способом тиску на працівників Держдепартаменту з усиновлення та захисту прав дитини, який використовують посередники, є організація найрізноманітніших провокацій.

“Сьогодні вони не мають доступу, і тому посилаються на різні конвенції та Конституцію, що їхні права нібито забороняються, критикують рішення, ухвалені урядом”, - додав він.

Ю.ПАВЛЕНКО нагадав, що три роки тому міністерство зверталися до правоохоронних органів з цього приводу і отримало підтримку.