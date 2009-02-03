Плату за медпослуги в Києві впровадять не раніше 1 березня

Офіційна плата за медичні послуги в лікувальних установах Києва може бути впроваджена не раніше 1 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомила перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Ірена КІЛЬЧИЦЬКА.

«На сьогодні жодна послуга, жодний тариф – ми їх не ввели. І раніше 24 лютого не введемо», - сказала вона.

Вона наголосила, що та інформація, яка поширена в засобах масової інформації про те, що вже нібито введена офіційна плата за медичні послуги в міських лікувальних установах, не відповідає дійсності.

«Те, що існує зараз, існує давно», - відзначила І.КІЛЬЧИЦЬКА, маючи на увазі те, що фактично всі медичні послуги столиці доводиться оплачувати пацієнтам.

І.КІЛЬЧИЦЬКА наголосила, що проект розпорядження про введення тарифів на послуги в 18 комунальних лікувальних установах, розміщений на сайті мерії 24 січня, і відповідно до процедури підписання такого типу актів він може бути підписаний лише через місяць, тобто не раніше 24 лютого. Таким чином, платні послуги можуть бути, за її словами, вже починаючи з березня місяця.

За словами І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ, проект розпорядження вже зараз включає практично всі існуючі медичні послуги, в тому числі й нозологію. На сьогодні цей перелік становить з близько 12 тисяч тарифів на послуги, а загалом їх буде близько 17 тисяч, і на сьогодні процес розрахунку вартості послуг триває.

При цьому І.КІЛЬЧИЦЬКА повідомила, що тарифи враховують рентабельність підприємств, виходячи з 30%. Таким чином, вони вищі, ніж ті ціни, які, за її словами, доводилося платити киянам, і які діяли в медичних установах донині, і де відсоток рентабельності становить 10%. Середнє підвищення тарифів, за даними І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ, становить 22%.

І.КІЛЬЧИЦЬКА наголосила, що розпорядження прокуратури Києва на проект рішення КМДА про введення плати в муніципальних медустановах мав зауваження не до змісту документа, а лише до його формулювань. «Йшлося не про зміст, а форму», - сказала перший заступник мера.