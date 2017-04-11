В Україні припинено діяльність транснаціонального угруповання контрабандистів стероїдних препаратів

Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність транснаціонального угруповання контрабандистів стероїдних препаратів.

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Як повідомляє прес-центр СБУ, зловмисники під керівництвом громадянина однієї з європейських країн контрабандно ввозили в Україну з території однієї з сусідніх країн сильнодіючі лікарські засоби із вмістом метандієнону та нандролону. Потім анаболіки переправляли поштою кінцевим замовникам до ЄС, США та в країни Південної Америки.

За місяць ділки пересилали до 2 тисяч поштових відправлень вартістю понад 100 тис. доларів США.

Оперативники спецслужби затримали чотирьох членів угруповання та провели 18 обшуків на території Київської та Одеської областей у складських приміщеннях, місцях проживання та автомобілях контрабандистів. У ході слідчих дій співробітники СБУ вилучили сильнодіючі лікарські засоби на суму понад 700 тис. доларів, більш ніж 120 тис. доларів готівкою та «чорну» бухгалтерію, що підтверджує протиправну діяльність учасників оборудки.

Відкрито кримінальне провадження за ч 2 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України. Трьом затриманим обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії.