Супрун готова презентувати комітету ВР чотири законопроекти по реформуванню охорони здоров’я

Т.в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун готова презентувати профільному комітету Верховної Ради України чотири законопроекти щодо реформування системи охорони здоров’я.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила журналістам в Києві.

“Ми готові презентувати законопроекти в системі охорони здоров’я, їх вже зареєстрували у ВР, і будемо презентувати, і з ними спілкуватися”, - сказала Супрун, додавши, що всього підготовлено на обговорення чотири законопроекти.