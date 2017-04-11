Супрун готова презентувати комітету ВР чотири законопроекти по реформуванню охорони здоров’я
10:12, 11 квітня 2017Країна
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Законопроекти вже зареєстровано у ВР.
Супрун / Фото: УНІАН
Т.в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун готова презентувати профільному комітету Верховної Ради України чотири законопроекти щодо реформування системи охорони здоров’я.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила журналістам в Києві.
“Ми готові презентувати законопроекти в системі охорони здоров’я, їх вже зареєстрували у ВР, і будемо презентувати, і з ними спілкуватися”, - сказала Супрун, додавши, що всього підготовлено на обговорення чотири законопроекти.
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