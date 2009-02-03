Британка захистила в суді право завагітніти від мертвого чоловіка

Британка відстояла право завагітніти від сперми, взятої у її чоловіка через кілька годин після його смерті під час операції. Це був перший судовий процес у Великобританії з такого приводу, пише Daily Mail.

Коли 42-річна жінка дізналася про смерть чоловіка під час операції в червні 2007 року, вона подала строковий судовий запит на вилучення у нього сперми. Запит був задоволений, і зараз законсервована сперма зберігається в клініці. Однак за британським законам її можна використати лише з письмової згоди донора, отже, у даному випадку - мертвого чоловіка.

Раніше Високий суд у Престоні, куди жінка звернулася за дозволом на використання сперми, не задовольнив її прохання. Тоді з рішенням суду погодилися експерти Управління із запліднення і ембріології людини Великобританії (HFEA). Однак згодом вони зробили для жінки виняток.

Як виявилося, незадовго до смерті чоловіка вони зверталися до клініки з безпліддя з метою завести ще одну дитину (у сімейства вже є одна дитина). Мати-одиначка надала докази цього візиту в клініку.

Однак, щоб уникнути порушення британських законів жінці дозволили лише забрати сперму, але не використовувати її у себе в країні. Жінці доведеться скористатися послугами американських фахівців зі штучного запліднення. Вона вже знайшла собі клініку в США і почала проходити попереднє обстеження.

За словами адвоката жінки Девіда Джозайа-Лейк, його клієнтка повністю задоволена підсумками судового розгляду. Прецедент також став приводом для перегляду правил, які стосуються донорства сперми. Відтепер HFEA буде вимагати від клінік різного профілю брати у пацієнтів-чоловіків письмову згоду або незгоду на відбір сперми у випадку смерті.

Lenta.ru