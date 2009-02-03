Павленко позитивно оцінює реформи щодо захисту дітей-сиріт

Міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО позитивно оцінює результати реформи системи захисту дітей-сиріт.

Про це він сказав на прес-конференції в агентстві УНІАН.

“За останні три роки в Україні відбулася результативна реформа системи захисту прав дитини-сироти”, - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

Міністр зазначив, що вперше у 2008 році кількість дітей-сиріт в Україні, які знайшли нову родину, перевищила кількість дітей, які осиротіли протягом минулого року. Так, 19 тисяч 554 дитини впродовж 2008 року отримали нову родину і близько 14 тисяч отримали статус дитини-сироти.

Серед цих дітей близько 14 тисяч були взяті під опіку і піклування рідними та близькими. 2 тисячі 303 дитини отримали батьків у прийомних сім’ях у дитячмх будинках сімейного типу. Українські громадяни усиновили 2 тисячі 85 дітей, і 1 тисяча 584 дитини були усиновлені іноземними громадянами. “Саме в 2008 році вперше з 2000 року кількість дітей, усиновлених українськими громадянами, перевищила 2 тисячі”, - зазначив міністр.

Він вважає, що ця позитивна динаміка продовжиться, адже на сьогодні подано близько 1,5 тис. заяв від українських родин, які бажають всиновити дитину.

“2008 рік став знаковим у реалізації державної політики захисту дітей, результативним щодо влаштування дітей у нову родину, підвищив статус родин, які взяли дітей на виховання, та змінив ставлення української громади до усиновлення загалом”, - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

Міністр також відзначив, що переважна більшість українців підтримують зміни, започатковані владою у системі захисту дітей три роки тому. Так, 80% громадян України підтримують курс держави на влаштування осиротілих дітей у різні форми сімейного виховання на противагу влаштуванню їх в інтернатні заклади.