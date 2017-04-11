Бойовики "ЛНР" приїжджають лікуватися в Україну

Співробітники Служби безпеки України затримали бойовика терористичної організації «ЛНР», який приїхав до Запоріжжя на лікування.

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Як повідомляє прес-центр СБУ, встановлено, що 21-річний уродженець Донбасу брав активну участь у збройному протистоянні силам АТО, у тому числі під Дебальцевим. Також він підозрюється у скоєнні низки інших тяжких злочинів.

До Запоріжжя терорист прибув на початку квітня на лікування, оскільки, за його словами, на тимчасово окупованих територіях ліків або немає, або вони коштують дуже дорого.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Затриманому повідомлено про підозру.

Тривають оперативно-слідчі дії.