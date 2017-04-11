Богомолець заявила, що профільний комітет ВР не задоволений роботою Супрун

Керівник Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець має намір ініціювати перед прем’єр-міністром України питання призначення міністра охорони здоров’я.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила вчора журналістам перед початком засідання фракції «Блок Петра Порошенка»

За словами Богомолець, відсутність досі міністра охорони здоров’я це – «перший прецедент в історії України, коли важливе для життя людей міністерство вже майже рік залишається без легітимного керівника».

На запитання, чому Кабінет міністрів не виносить кандидатуру міністра на затвердження, депутат припустила, що «очевидно, це небажання нести відповідальність».

При цьому вона підкреслила, що саме міністр несе відповідальність, в тому числі кримінальну за всі дії чи бездіяльність відомства.

Богомолець також зазначила, що профільний парламентський комітет не задоволений роботою т.в.о міністра Уляни Супрун, і "з цього приводу є відповідне рішення профільного комітету".