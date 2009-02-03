Кримчанам розширено перелік безкоштовних медичних послуг

В рамках проекту програми "Здоров’я кримчан" для мешканців півострова розширено перелік безкоштовних медичних послуг, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров`я України.

Якщо у 2008 р. для до числа безкоштовних послуг належали: загальний аналіз крові, аналіз крові на цукор, загальний аналіз сечі, электрокардіографія, УЗД, флюорографія, рентгенографія, то у 2009 році до цього переліку додались: електроенцефалографія, реовазографія, маммографія.

Загалом за 2008 рік було проведено 7,2 млн. різноманітних досліджень. На витратні матеріали Міністерством охорони здоров’я АР Крим було виділено 8,2 млн. грн.

На сьогодні в Криму працює 6 стаціонарні мамографи та 1 пересувний, з них - 4 мамографи придбані завдяки благодійним акціям та з джерел бюджету.

Якщо порівняти кількісні показники досліджень за тиждень, то у 2008 році їх проводилось 42,5, за тиждень 2009 року цей показник склав 27,8. На думку фахівців, аналіз статистики свідчить, що ажіотаж серед населення поступово спадає, оскільки запроваджена програма "Здоров’я кримчан" працює і дає свої перші результати.