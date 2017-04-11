Після впровадження медичних реформ в Україні істотно зросте кількість приватних лікарень

Після впровадження реформи фінансування місце приватної медицини в загальній системі охорони здоров’я істотно зросте, повідомили УНІАН у МОЗ.

Як заявив під час бізнес-форуму «Приватна медицина в Україні-2017» заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк, до сьогодні "приватний ринок і приватний інвестор були затиснуті бюджетними обмеженнями, ДБНами, СанПіНами і не могли розкрити весь свій потенціал, але тепер приватній медицині буде набагато більше місця в загальній системі охорони здоров’я"..

Читайте такожБогомолець заявила, що профільний комітет ВР не задоволений роботою Супрун

Ковтонюк зазначив, що закон з автономізації медзакладів та внесення до Верховної Ради пакету законопроектів дозволить перейти на нову модель фінансування галузі.

«Це дасть можливість пацієнту піти в заклад будь якої форми власності, – державний комунальний, приватний, відомчий, -- де надається медична послуга через систему національного медичного страхування. Таким чином, вперше в країні замість пустої декларації про «безкоштовну медицину», буде прописано скільки коштує кожна конкретна медична послуга, що покриватиметься з державного бюджету, а що підлягатиме співоплаті громадянина. У частині послуг, де йдеться про співоплату громадянина, приватна медицина та приватне страхування знайдуть свого замовника», - вважає Ковтонюк.

На його думку, реформа боляче вдарить по сьогоднішній «бізнес-моделі» державних медичних закладів та серйозно вплине на бізнес-моделі приватних, адже йдеться про роботу з великим державним замовленням, хоча й за тарифами значно скромнішими, ніж ті, що існують в приватних медзакладах.