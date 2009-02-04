Сьогодні - Всесвітній день боротьби проти раку

Сьогодні - 4 лютого 2009 року Всесвітній день боротьби проти раку. Рак є провідною причиною смерті у всьому світі. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров`я, без належного втручання за період з 2005 по 2015 роки від раку помре 84 мільйони осіб.

Щорічно 4 лютого ВООЗ об`єднує зусилля зі спонсором, Міжнародним союзом проти раку, для просування способів полегшення глобального тягаря раку. Профілактика раку і підвищення якості життя пацієнтів з раковими захворюваннями періодично стають темами цього Дня.

У 2009 році в центрі уваги Всесвітнього дня боротьби проти раку - здорове і активне дитинство з особливим акцентом на довготривалі негативні наслідки, зумовлені відсутністю фізичної активності, надмірною масою тіла та ожирінням.