У Києві СБУ затримала учасників угруповання, що торгувало людськими органами

Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією затримали в Києві учасників транснаціонального угруповання, яке спеціалізувалася на торгівлі внутрішніми органами людей.

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Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Правоохоронці встановили, що зловмисники з України та кількох інших країн підшукували малозабезпечених громадян та пропонували їм продати нирку. Для прикриття нелегального бізнесу організатори створили комерційну структуру, яка нібито надавала послуги лікувального туризму.

«Донорам ділки платили від 13 до 15 тис. доларів, самі ж отримували від 80 до 100 тис. з клієнта. Після отримання згоди від донорів, зловмисники переправляли їх за кордон для проведення хірургічних операції», - йдеться у повідомленні.

За інформацією СБУ, щомісяця за кордон на операцію виїжджали 4-5 українців.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України, на даний час затримано шістьох учасників угруповання. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 8 до 15 років з конфіскацією майна. Тривають обшуки та оперативно-слідчі дії.