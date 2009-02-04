У китайському чаї виявлено сліди свинцю і пестицидів

Під сумнів поставила якість різних сортів китайського чаю Гонконзька рада у справах споживачів. У його зразках, як показали результати проведених тестів, виявлені сліди отруйного свинцю і пестицидів.

Як повідомляється, експерти перевірили в цілому 46 зразків китайського чаю з місцевих супермаркетів, ресторанів і чайних салонів. Виявилося, що практично всі вони в тій або тій мірі містили небезпечні хімікати. При цьому в двох випадках виявлено перевищення їх гранично допустимої концентрації.

Так, аналіз складу листя сорту чаю "Улун" /"Чорний дракон"/, узятих на пробу в одному з місцевих ресторанів, виявив наявність в них свинцю в кількості 9,3 міліграма на 1 кг за китайськими стандартами, його норма не повинна перевищувати 5 мг/кг.

Інший зразок популярного в Китаї пакетованого чаю "Ті Гуаньінь" містив пестициди, а саме отрута ДДТ - 0,324 мг/кг при нормі 0,2 мг/кг. У решті випадків рівень небезпечних "інгредієнтів" не перевищував встановлені в країні стандарти, проте їх сліди були присутні.

Вживання даного "отруєного" чаю, як заявили гонконзькі експерти, не здатне завдати відчутного збитку здоров`ю споживачів, якщо тільки вони не випиватимуть його в кількості 52 чашок або 13 літрів в день.

www.ami-tass.ru