Сьогодні Верховна Рада розгляне питаня щодо захисту прав дітей

Сьогодні Верховна Рада України розгляне низку питань спорту, молодіжної політики та захисту прав дітей.

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Як передає кореспондент УНІАН, першим питанням в порядку денного сьогодні стоїть ратифікація фінансової угоди (Проект “Міський громадський транспорт України”) між Україною та Європейським інвестиційним банком.

Потім парламент має розглянути 6 питань, пов’язаних з молодіжною політикою та спортом, а також захисту прав дітей.

Зокрема, це будуть питання щодо визнання національних видів спорту, фінансування сфери спорту; забезпечення дотримання житлових прав дитини та захисту права дитини на належне утримання.