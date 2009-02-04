У Китаї чоловік загинув внаслідок вибуху мобільного телефону

У китайській провінції Гуанчжоу чоловік-продавець загинув внаслідок вибуху мобільного телефону.

Як повідомляє "Газета.ру", телефон вибухнув через кілька секунд після того, як у нього вставили нову батарейку, вибух ушкодив шийну артерію чоловіку. Поліція розслідує цей інцидент, модель і марка телефону поки що невідомі.

У зв`язку з цим фахівці рекомендують використовувати оригінальні батареї, не залишати телефон надовго під прямим сонячним промінням, а також уникати дуже тривалих розмов.