Центри фізичного здоров’я утримуватимуться за рахунок місцевих видатків

Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до статті 90 Бюджетного кодексу України (щодо фінансування сфери фізичної культури і спорту, реєстраційний номер 2223а).

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Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 233 із 343 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом включено до переліку видатків на фінансування фізичної культури та спорту, які здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, видатки на фінансування - шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки, фізичного здоров’я населення, штатних спортивних команд резервного спорту; підготовку збірних команд регіону до участі у спортивних змаганнях державного рівня; спортивних споруд республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення.