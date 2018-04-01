Як впоратися з нічною обжерливістю: п'ять кроків

Гостре бажання наїстися на ніч - шкідлива звичка, схожа на куріння. Лікарі з канадського Центру дієтології проаналізували причини «нічної обжерливості» і розробили п`ятиденний курс для боротьби з нею. Втім, на те, щоб повністю розпрощатися зі шкідливою звичкою, буде потрібно трохи більше часу: 8-9 днів. П`ять з них потрібно слідувати запропонованій програмі, а потім закріпити результати. День перший: головне - почати

Наїдаючись на ніч, ви не даєте організму повноцінно відпочити, примушуючи внутрішні органи активно працювати. Як з цим боротися, теоретично відомо всім: є небагато, але часто і регулярно. А щоб знизити масу тіла, ще треба відмовитися від цукру. У результаті ближче до вечора нестримно захочеться солодкого. Що ж, в перший день винагородите себе легким десертом після ранньої вечері.

Таким десертом можуть стати:

півчашки морозива

пудинг

скибочка нежирного кексу

чашка салату з свіжих фруктів

вафлі з легким сиропом і знежиреними вершками

Ближче до ночі з`являється інша проблема: перед внутрішнім поглядом з’являється шматок піци, тістечка або ще якась спокуса, і ноги самі несуть до холодильника. Що робити? Зупинити себе: кілька годин тому ви, здається вже одержали заохочувальну порцію солодкого. Тепер – час грамотної аргументації. Скажіть собі, що з`їсте улюблені ласощі, але - через 10 хвилин. Якщо вам вдасться протриматися 10-15 хвилин, спокуса відступить.

Здорова збалансована дієта повинна грунтуватися на різноманітних продуктах, переважно рослинного походження Поки ви тягнете час, підтримайте себе наступними думками:

Дві хвилини задоволення не коштують зайвих 500 ккал і довгих розкаянь совісті.

Всі ваші зусилля не повинні звалитися із-за хвилинної слабкості.

Ви нормально повечеряли і не відчуваєте справжнього голоду.

Ви ні за що не будете їсти, якщо вам нудно, ви сердитеся, скривджені, захоплені фільмом або телепередачею.

Якщо ви встоїте, ви зможете гордитися собою.

Словом, ваш успіх або поразка залежать тільки від вас.

Домашнє завдання. Виріжте з журналу фотографію жінки, якою захоплюєтеся або на яку хочете бути схожою, і повісьте на холодильник.

День другий: підступний апетит

У перший день ми вчилися говорити собі «ні». Сьогодні ми боротимемося з імпульсним переїданням – коли «хочеться чогось такого, просто не знаю чого». Якщо ви людина рішуча, викидайте всю шкідливу їжу з холодильника. Якщо її шкода до сліз – надійно запакуйте в пакет, обв`яжіть його скотчем і відправте на дальню полицю холодильника. На сьогоднішній вечір вашою основною проблемою стане – утриматися від походу в нічний магазин за чим-небудь утішливим.

Що ж допоможе утриматися:

М`ятні льодяники без цукру – в них мало калорій.

Чищення зубів - як тільки відчуєте непереборне бажання прогулятися до холодильника, йдіть у ванну і гарненько почистіть зуби.

Ароматичні свічки з солодким запахом - дослідження довели, що вони допоможуть подолати тягу до солодкого. Особливо корисні запахи банана, вишні, полуниці, яблука і апельсина. Якщо ідея з свічками вам не подобається, купіть в аптеці кишенькові інгалятори з цими ароматами.

Домашнє завдання. Напишіть на листі паперу декілька афоризмів, які допоможуть вам схуднути, і закріпіть плакат на видному місці.

День 3-й: боремося з переїданням на нервовому грунті Після нудьги стрес - найчастіша причина переїдання. Звичайно, ніхто не гарантує, що саме на третій день тренінгу у вас трапиться страшний стрес. Але життя – така динамічна штука, що є підстави припускати: стресу довго чекати не доведеться. А вечірній похід до холодильника - найлегший спосіб забути про проблеми і принести собі задоволення.

Задумайтеся: з яких причин їжа може дати вам відчуття комфорту?

Розберіться з вашою проблемою. У чому її підоснова, чому вона настільки сильно вас турбує, що може трапитися в самому гіршому випадку?

Побалуйте себе: поваляйтеся у гарячій пінній ванні з чашкою трав`яного чаю.

Виразно уявіть себе красивою і стрункою, такою, як жінка, чию фотографію ви повісили на кухні? Хіба вона наїдатиметься на ніч?

Купіть диск з аеробікою, а краще – з танцями, і танцюйте. Ваша мета - декілька днів, що залишилися, утриматися від вечірніх перекушувань. Після закінчення курсу ще пару днів буде важко, а потім ви легко забудете про шкідливу звичку.

Домашнє завдання. Знання - сила. Записуйте все, що ви з`їдаєте за день, і підраховуйте калорійність. Щоб схуднути, вам потрібно споживати близько 1500 ккал.

День четвертий: під гнітом телевізора

Телевізор - одна з головних причин нічних бенкетів. Особливо, якщо ви безцільно клацаєте пультом, і переглянуте не дуже вас захоплює. В середньому людина в день дивиться телевізор 3 години. А що, якщо ненадовго відмовитися від телевізора і згаяти цей час на ті справи, які ви давно відкладали.

Ну, а для тих, хто і без того не дивиться телевізор, теж є вихід: займіться саморозвитком нарешті. Відправтеся на виставку, в театр, на курси. Тільки, будь ласка, не в шинок з друзями.

Домашнє завдання. Подумайте і складіть список сфер діяльності, які вас цікавлять. Кожен вечір, коли вам більше всього хочеться заглянути в холодильник, рівно годину присвячуйте своїм захопленням.

День п`ятий: всім потрібна підтримка Отже, настав останній день нашого міні-курсу. Якщо в попередні чотири дні ви утрималися від вечірніх ласощів, ви на вірному шляху до повного позбавлення від шкідливої звички. Зараз ви відчуваєте ті ж симптоми, як і люди, що кидають палити.

Щоб легше пережити критичний момент, перевірте, чи дотримуєтеся наступних правил:

Кожен ранок з`їдайте сніданок. Ви заряджатимете енергією і прискорите обмін речовин на цілий день.

Краще менше, але частіше. У тому числі і харчуватися протягом дня.

Не забувайте про ситну, але легку вечерю з некалорійним десертом. Бездоганних людей не існує, тому не виніть себе, якщо раптом «зірветеся». Просто наступного дня пригадайте про всі поради і продовжуйте боротьбу.

www.gastromag.ru