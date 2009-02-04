Уряд розгляне зміни в бюджет щодо утримання “Охматдиту”

Уряд планує сьогодні на засіданні розглянути зміни до державного бюджету на 2009 рік для виділення додаткових коштів на утримання дитячої спеціалізованої лікарні “Охматдит”.

Як передає кореспондент УНІАН, із відповідною ініціативою, яку підтримала прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, виступило Міністерство фінансів.

“Ми плануємо вирішити тимчасові складнощі, що виникли в дитячій лікарні “Охматдит”, ухвалити рішення про виділення додаткових коштів на утримання цієї лікарні й стабілізувати там ситуацію”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Разом із тим, прем`єр-міністр не уточнила обсяг коштів, які уряд планує виділити для лікарні “Охматдит” додатково.

Як повідомляли ЗМІ, цього року з держбюджету на утримання «Охматдиту» виділено в чотири рази менше коштів, ніж у минулому.