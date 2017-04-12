Уряд виділив грошову допомогу бійцям, які отримали інвалідність в АТО

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, які загинули під час участі в АТО та особам, які отримали там інвалідність.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу.

Зазначається, що кошти на загальну суму 6 млн 90,3 тис. грн будуть виділені членам сімей чотирьох осіб, які загинули в АТО та 14 особам, які отримали інвалідність під участі в антитерористичній операції.

Перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів повідомив, що кошти виділяються Міністерству соціальної політики з резервного фонду державного бюджету.

Зокрема, 14 особам, які отримали інвалідність, буде виділено 3 млн 654,3 тис. грн: I групи – 1 особа – 362,5 тис. грн; II групи – 7 осіб – 1 млн 986,8 тис. грн; III групи – 6 осіб – 1 млн 305 тис. грн.

Членам сімей 4 осіб, які загинули (померли) виділяється 2 млн 436 тис. грн.