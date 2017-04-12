На базі неврологічного відділення Київської обласної лікарні працюватиме сучасний реабілітаційний центр

На базі неврологічного відділення Київської обласної клінічної лікарні триває облаштування реабілітаційного центру.

Як повідомили УНІАН у МОЗ, завершується ремонт у кількох приміщеннях, кошти на облаштування та навчання лікарів надала Чеська Республіка.

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Це стало можливим завдяки ініціативі керівництва лікарні і допомозі проекту сприяння розвитку медицини «Medevac» посольства Республіки Чехія в Україні.

Усі роботи планують завершити до 1 липня та відкрити повноцінний реабілітаційний центр, де надаватимуть допомогу пацієнтам після інсульту та після травм.

Головна проблема напрямку реабілітації – відсутність фахівців, здатних навчити людину постійно жити з отриманою травмою в реальному житті. Адже в Україні реабілітацію часто сприймають виключно як SPA-процедури у санаторіях.

У відділені працюватиме 7 лікарів-реабілітологів і ерготерапевт, що незабаром поїдуть на 3 місячне безкоштовне навчання в Чехії. Це спеціалісти, що стануть тренерами фахівців з фізичної реабілітації в Україні. Спеціалісти підписують контракт, за яким зобов’язуються після повернення в Україну відпрацювати протягом двох років у тренінгового-лікувальному центрі з підготовки фахівців з фізичної реабілітації та навчити українських колег здобутим знанням.

Реабілітаційний центр фізіотерапевти чеських лікарень. Вони ознайомилися з наданням реабілітаційної допомоги хворим, визначились з можливостями співпраці і необхідною допомогою.