На базі неврологічного відділення Київської обласної лікарні працюватиме сучасний реабілітаційний центр
Кошти на облаштування та навчання лікарів надала Чеська Республіка.
На базі неврологічного відділення Київської обласної клінічної лікарні триває облаштування реабілітаційного центру.
Як повідомили УНІАН у МОЗ, завершується ремонт у кількох приміщеннях, кошти на облаштування та навчання лікарів надала Чеська Республіка.
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Це стало можливим завдяки ініціативі керівництва лікарні і допомозі проекту сприяння розвитку медицини «Medevac» посольства Республіки Чехія в Україні.
Усі роботи планують завершити до 1 липня та відкрити повноцінний реабілітаційний центр, де надаватимуть допомогу пацієнтам після інсульту та після травм.
Головна проблема напрямку реабілітації – відсутність фахівців, здатних навчити людину постійно жити з отриманою травмою в реальному житті. Адже в Україні реабілітацію часто сприймають виключно як SPA-процедури у санаторіях.
У відділені працюватиме 7 лікарів-реабілітологів і ерготерапевт, що незабаром поїдуть на 3 місячне безкоштовне навчання в Чехії. Це спеціалісти, що стануть тренерами фахівців з фізичної реабілітації в Україні. Спеціалісти підписують контракт, за яким зобов’язуються після повернення в Україну відпрацювати протягом двох років у тренінгового-лікувальному центрі з підготовки фахівців з фізичної реабілітації та навчити українських колег здобутим знанням.
Реабілітаційний центр фізіотерапевти чеських лікарень. Вони ознайомилися з наданням реабілітаційної допомоги хворим, визначились з можливостями співпраці і необхідною допомогою.