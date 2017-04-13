У МОЗ розрахували зарплати лікарів первинки

Як повідомили УНІАН у МОЗ, розроблено розрахунки вартості надання послуг первинної медичної допомоги та порівняння витрат з розміром пропонованого тарифу на відповідні послуги.

Читайте такожПісля впровадження медичних реформ в Україні істотно зросте кількість приватних лікарень

Відомості містяться в фінансово-економічному обґрунтуванні законопроекту «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів», який переданий на голосування до Верховної Ради.

За інформацією заступника міністра охорони здоров’я України Павла Ковтонюка, розрахунки свідчать, що при поточному мінімальному фінансуванні первинної медичної допомоги, медична практика, що обслуговує 2000 пацієнтів (лікар, медсестра), буде отримувати середній дохід в обсязі 35 000 грн. на місяць.

Обрахунки необхідних витрат, пов’язаних з виконанням галузевих вимог на рівні первинної медичної допомоги свідчать, що максимальна сума, яку має витратити такий суб’єкт на діагностичні тести, витратні матеріали та амортизацію оснащення, становитиме 9 081 грн на місяць. Таким чином, обсяг коштів для оплати заробітної плати та інших поточних видатків становитиме, в середньому, 25 919 грн на місяць.