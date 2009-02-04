У Тернополі багатодітні сім’ї не платитимуть за комунальні послуги
16:18, 04 лютого 2009Країна
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Від початку 2009 року
У Тернополі багатодітні сім’ї повністю звільнено від оплати комунальних послуг.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Тернопільської міської ради, відповідне рішення прийняв міськвиконком.
Пільгу у розмірі 100% з оплати за житлово-комунальні послуги передбачено надати усім батькам, які виховують 5 та більше дітей.
Встановлену рішенням виконкому пільгу надаватимуть від початку 2009 року за рахунок коштів, передбачених для допомоги одиноким малозабезпеченим громадянам.
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