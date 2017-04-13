МОЗ затвердило нові навчально-тренувальні програми з домедичної допомоги

МОЗ затвердило нові навчально-тренувальні програми з надання домедичноїдопомоги для співробітників поліції, пожежників, працівників ДСНС, Національної гвардії - тих, хто за своїми службовими обов'язками повинні вміти надавати першу допомогу.

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Програма була розроблена з урахуванням міжнародного досвіду, і не поступається найкращим європейським та американським програмам - “Основи підтримки життя”, “Перший на місці події”, “Професійна підтримка життя”, а ті, хто засвоїть ці нові навчально-тренувальні програми, за рівнем підготовки відповідатимуть своїм закордонним колегам.

Перші хвилини будь-якої надзвичайної ситуації, де необхідна медична допомога, часто є вирішальними. І в таких випадках життя потерпілого залежить саме від тих людей, які першими опиняються на місці події – водіїв, поліцейських, пожежників. Тому розроблені Міністерством навчально-тренувальні програми трьох рівнів якраз і спрямовані на здобуття саме тих необхідних навичок, які допомагатимуть особам без медичної освіти рятувати та підтримувати життя постраждалих до приїзду медиків.