Кабмін хоче заборонити знеструмлення соціальних установ

Уряд пропонує законодавчо закріпити заборону на відключення соціальних установ і військових об`єктів від енергозабезпечення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, відкриваючи сьогодні засідання Кабінету Міністрів.

“Ми хочемо сьогодні на засіданні уряду розглянути законопроект, який передбачає раз і назавжди заборону на відключення від енергозабезпечення таких об`єктів, як пологові будинки, лікарні, дитячі садки та школи і, безумовно, це військові частини, які не можна відключати від електроенергії за будь-яких обставин”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, за її словами, законопроект також передбачає застосування штрафних санкцій щодо облгазів і обленерго в разі відключення військових частин від енерго- та газозабезпечення.

“Ми будемо цим законопроектом суттєво спрощувати запровадження спеціальної державної адміністрації в тих уже, на жаль, приватних облгазах і енерго, які дозволяють собі такі зухвалі випади та вчинки”, - додала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр назвала недавнє відключення військових частин від енергозабезпечення “спеціальними спланованими діями”. “Немає ніяких підстав, і не було жодних підстав для того, щоб відключати постачання електроенергії”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня в Україні через борги відключили від електроенергії 72 військові об`єкти, зокрема 4 військові аеропорти.

У Києві через борги було знеструмлено десятки соціальних установ: шкіл, лікарень, бібліотек, а також наукові інститути, комунальні підприємства та ін.