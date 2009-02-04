Львівщина: порущено кримінальну справу проти лікаря-хабарника

2 лютого прокурор Львівської області порушив кримінальну справу стосовно лікаря-терапевта однієї з міських лікарень Сокальського району, депутата Сокальської районної ради за хабарництво.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області, справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ст. 368 ч. 2 Кримінального кодексу України.

Підставою для порушення кримінальної справи стали матеріали перевірки, які надійшли у прокуратуру Сокальського району з міліції за заявами місцевого жителя про вимагання в нього та одержання лікарем-терапевтом хабарів в сумі 300 та 500 гривень за відкриття та надання листків непрацездатності.

Після одержання хабара лікар був затриманий працівниками УДСБЕЗ ГУМВС України у Львівській області.