Уряд підписав меморандум з ЮНІСЕФ щодо національної платформи раннього втручання

Уряд України, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), міжнародні та національні громадські організації підписали меморандум щодо запровадження національної платформи раннього втручання.

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Як передає кореспондент УНІАН, меморандум підписали: Міністерство охорони здоров'я, Міністерство освіти та науки, Міністерство соціальної політики, а також Національна асамблея людей з інвалідністю України, благодійний фонд «Інститут раннього втручання», всеукраїнська фундація «Захист прав дітей», фундація «Soft Tulip» (Нідерланди), Європейська асоціація раннього втручання «EURLYAID» та ЮНІСЕФ.

Перед початком підписання меморандуму у клубі Кабміну голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Джованні Барберіс наголосила на тому, що запровадження системи раннього втручання може допомогти майже 250 тис. українських дітей з ризиком або затримками розвитку.

«Раннє втручання є важливим кроком, щоб запобігти інвалідності та відправленню дітей в інституційні заклади. Підписання меморандуму є першим кроком, який, я сподіваюся, призведе до покращення послуг для майже 250 тис. дітей. До цього меморандуму додається ще план дій, і ми працюватимемо разом для досягнення очікуваних результатів», - сказала вона.

У свою чергу віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко наголосив на тому, що ця платформа будуватиме діалог між громадянським суспільством та урядом щодо системного підходу до послуг раннього втручання в Україні, що допомагатиме дітям з інвалідністю, порушенням розвитку та ризиком їх виникнення, і їхнім батькам.

«Впровадження системи раннього втручання має на меті, по-перше, якомога раніше виявляти проблеми на ранньому етапі та допомогти батькам створити оптимальні умови для розвитку дитини в умовах сім'ї, бо нашою головною метою є не допустити розлучення дитини з сім'єю. Ми розуміємо, що впровадження механізму раннього втручання вимагає створення відповідної нормативної бази, і ми маємо приділити увагу питанню освіти фахівців та формуванню команди раннього втручання. Вже сьогодні в п’яти областях - Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Харківській, проводяться навчання мультидисциплінарних команд. Це і медики, і соцпрацівники, і освітяни», - сказав Розенко.

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У свою чергу в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун наголосила, що меморандум є продуктом співпраці трьох міністерств, Адміністрації президента, уряду та громадських організацій – міжнародних та українських.

«Особисто ми будемо всі наші зусилля прикладати до того, щоби наші сімейні лікарі, педіатри могли виявити ті проблеми, які показуються на перших місяцях і роках життя, щоби ми могли якнайшвидше надавати ті послуги, які потрібні у ранньому втручанні. Ми також через систему охорони здоров’я будемо надавати допомогу щодо медичних послуг, які будуть потрібні», - сказала Супрун.