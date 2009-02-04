Фонд Ріната Ахметова "Розвиток України" розпочинає нову інформаційну кампанію

4 лютого, у Всесвітній день боротьби проти раку, Добродійний фонд Ріната Ахметова “Розвиток України” починає інформаційну кампанію в рамках проекту «Рак виліковний. Своєчасна діагностика і лікування онкологічних захворювань». На сайті УНІАН-Здоров`я буде розміщена ексклюзивна інформація. Найближчим часом чекайте інтерв`ю з головним онкогінекологом МОЗ України, професором Л.И. Воробйовою.