У тайваньських молочних сумішах - небезпечна бактерія

І знов в центрі неприємної розбірки, як і в "меламіновому скандалі", опинилися дитячі молочні суміші, призначені для найменших споживачів.

У трьох партіях проведеного на Тайвані дитячого харчування виявлена присутність бактерій Enterobacter sakazakii - збудників харчових токсикоінфекцій, особливо небезпечних для маленьких дітей і людей з ослабленим імунітетом. Медики вважають, що вживання заражених цією бактерією продуктів дітьми, що не досягли 12-місячного віку, може бути фатальним, при цьому смертність немовлят перевищує 50%.

Патогенною бактерією виявилося уражено майже 10 тисяч порошкової молочної суміші, що постачалися до материкового Китаю через Гонконг. За останній час карантинна влада КНР виявила 85 партій не відповідних медико-санітарним нормам імпортних продуктів і косметики, включаючи порошкове молоко з Тайваню і з Австралії.

ami-tass.ru