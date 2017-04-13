Гройсман обіцяє, що програму реімбурсації ліків буде розширено

Кабінет міністрів України планує розширення програми реімбурсації (компенсації вартості) ліків.

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Як повідомила прес-служба секретаріату КМУ, про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час спілкування зі студентами у Донецькому національному медичному університеті у Кропивницькому.

"У наших планах розширювати програму реімбурсації, забезпечення безкоштовними ліками тих, хто їх потребує, - сказав він, відповідаючи на питання. - У наших планах - розвиток цієї програми".

Прем’єр-міністр зауважив, що уряд домігся зменшення ціни на медичні препарати за визначеними категоріями на 10-30-60%.

За його словами, програма реімбурсації – якісна і фундаментальна праця, яку неодноразово намагалися зірвати. "Але ми створили систему - відкриту, публічну, прозору. У наших інтересах розширювати цю програму задля здоров'я усіх українців", - наголосив очільник уряду.

Як повідомляв УНІАН, з 1 квітня в Україні стартувала програма "Доступні ліки" з відшкодування вартості медпрепаратів (реімбурсації). Йдеться про запровадження механізму відшкодування вартості ліків під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, діабет II типу, бронхіальну астму шляхом встановлення оптово-відпускних цін на ці препарати, які розраховуються як медіана референтних цін на такі ж препарати у затверджених референтних країнах.

Участь аптечних закладів у програмі відшкодування вартості лікарських засобів відбувається виключно на добровільних засадах. МОЗ України заохочує представників бізнесу долучатися до програми реімбурсації. Станом на квітень у програмі "Доступні ліки" беруть участь понад 2 тис. аптек.