Розенко заявив, що ціни в аптеках на "деякі" ліки знизилися втричі
За його словами, це означає, що люди навіть не за рецептами зможуть придбати необхідні препарати за значно нижчою ціною.
Завдяки програмі «Доступні ліки» ціни на деякі препарати навіть у тих аптеках, які не беруть участь в урядовій програмі, знизилися втричі.
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Як повідомила прес-служба секретаріату Кабінету міністрів, про це сьогодні під час селекторної наради з обговорення питання щодо стану впровадження урядової програми забезпечення доступності лікарських препаратів повідомив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.
«Після запровадження урядової програми «Доступні ліки» ціна на ліки у звичайних аптеках по тих найменуваннях, які ми затвердили, дуже суттєво знизилася. Ми бачимо , що по деяких препаратах, які беруть участь в урядовій програмі, зменшення ціни відбулося втричі», - сказав він.
За його словами, це означає, що люди навіть не за рецептами зможуть придбати необхідні препарати за значно нижчою ціною, ніж була ще декілька місяців тому.
Як повідомляв УНІАН, з 1 квітня в Україні стартувала програма "Доступні ліки" з відшкодування вартості медпрепаратів (реімбурсації). Йдеться про запровадження механізму відшкодування вартості ліків під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, діабет II типу, бронхіальну астму шляхом встановлення оптово-відпускних цін на ці препарати, які розраховуються як медіана референтних цін на такі ж препарати у затверджених референтних країнах.
Участь аптечних закладів у програмі відшкодування вартості лікарських засобів відбувається виключно на добровільних засадах. МОЗ України заохочує представників бізнесу долучатися до програми реімбурсації. Станом на квітень у програмі "Доступні ліки" беруть участь понад 2 тис. аптек.
Раніше прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що завдяки програмі "Доступні ліки" ціни на низку препаратів вже знижено на 20-50%.