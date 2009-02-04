Україні потрібна єдина мережа по боротьбі з раком - Ющенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує на необхідності створення в Україні єдиної мережі по боротьбі з раком.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні у Національному інституті раку з нагоди Всесвітнього дня боротьби з раком.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що в світі немає нації, для якої не був би актуальним цей виклик. «Рак є інтернаціональною проблемою», - сказав Президент і підкреслив, що саме тому українська система має бути інтегрована в світову.

В.ЮЩЕНКО також зауважив, що Україна почала реалізовувати програму по боротьбі з раком, і саме у рамках цієї програми рік тому був створений інститут.

Водночас він сказав, що на сьогодні залишається великою проблемою відсутність координації між різними інституціями, які опікуються цією проблемою.

За словами Президента, в Україні більше 40 диспансерів, дві клінічні лікарні, більше 700 відділень, які займаються лікуванням онкологічних хвороб, але дуже часто вони знаходяться навіть у різних відомствах і не координують роботу між собою.

Тому він поставив завдання перед Національним інститутом раку бути єдиним координаційним центром та автором єдиної політики по боротьбі з раком. «Нам треба зробити один кулак, один центр», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Ще одним важливим завданням для інституту Президент назвав питання пропаганди здорового образу життя. За його словами, 40% захворювань на рак пов’язані зі способом життя і нерозумінням того, як мінімізувати для себе ризики онкозахворювання.

Також Президент зазначив, що сьогодні кожен 50-й житель України має онкозахворювання - на рак хворіють близько мільйона людей. При цьому щорічно помирає 90 тисяч, з них близько 500 дітей. Відповідно до міжнародних оцінок, тенденція захворювання на рак буде лише зростати, тому для України є дуже важливим об’єднання зусиль для мінімізації хвороби.

В.ЮЩЕНКО повідомив, що вчора підписав указ про надання Інституту раку статусу національного.