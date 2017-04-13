Поновлено виплати на оздоровлення дітей, які втратили одного з батьків через аварію на ЧАЕС

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону „Про внесення змін до статті 48 закону „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (реєстраційний номер 5297).

Читайте такожУряд в 2017 році надасть грошову допомогу чорнобильцям на санітарно-курортне лікування

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 273 із 362 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законопроектом передбачено поновити право на виплату щорічної допомоги на оздоровлення кожній дитині, яка втратила внаслідок Чорнобильської катастрофи одного з батьків, та евакуйованим із зони відчуження у 1986 році.

Заступник міністра соціальної політики України Микола Шамбір зазначив на засіданні парламенту, що в 2016 році внаслідок внесення змін до закону про соціальний захист осіб, постраждалих від катастрофи на ЧАЕС, були позбавлені права на щорічну допомогу на оздоровлення діти, які втратили одного з батьків внаслідок Чорнобильської катастрофи, та евакуйовані із зони відчуження у 1986 році.