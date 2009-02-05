Відбілювання зубів небезпечне

Відбілювання зубів за допомогою світлових ламп з ультрафіолетом небезпечне для очей і шкіри, застерігають британські учені Королівського хімічного суспільства. Без ультрафіолетових променів світлове лікування приводить до сильного пошкодження зору і шкіри - до чотирьох разів більше, ніж при дії звичайних сонячних променів. Такі процедури рівнозначні тому, якби пацієнт загоряв у середині літа на відкритому просторі без якого-небудь захисту від сонця: прагнення одержати білосніжну усмішку, як у голлівудських зірок, може обернутися чотирикратним радіаційним опромінюванням, стверджують медики.

Люди з тонкою і світлочутливою шкірою піддаються ще більшому ризику, сказала головний автор дослідження Елен Бразелль з Nordic Institute of Dental Materials. Крім того, стоматологи виявили, що після вибілювання ушкоджувалася зубна тканина: при цьому утворювалися більше борозенок на поверхні емалі, із-за чого зуби ставали більш уразливими до навантаження від пережовування.

ami-tass.ru