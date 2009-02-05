Дієти, що приховують небезпеку

Приблизно дві третини всіх жителів нашої чудової планети Земля, час від часу дотримуються якої-небудь дієти. Учені запевняють, що перш ніж почати контролювати своє харчування, потрібно відповісти на просте питання: «Що важливіше: здоров`я або фігура?».

Останні дослідження, проведені американськими фахівцями, показали, що будь-яка дієта представляє певну небезпеку для здоров`я, якими б благими намірами вона не була продиктована.

Черевна порожнина – це дуже точний і тонкий механізм, забезпечений безліччю рецепторів. Коли людина знаходиться в стані стресу, то рецептори черевної порожнини неодмінно про це «дізнаються». Виробляється особливий гормон – кортизол, який також відомий, як гормон стресу. Цей гормон і сприяє набору ваги. Організм під впливом цього гормону здатний накопичувати жир, навіть якщо ви харчуєтеся однією зеленню. Важливо також відзначити, що під впливом стресу, жир накопичується саме у області живота.

А зараз давайте пригадаємо, що будь-яка дієта – це стрес для організму.

Коли наш організм розуміє, що його починають в чому-небудь обмежувати, щось забороняти, позбавляти яких-небудь продуктів або знижувати кількість споживаної їжі, то він починає випробовувати справжнісінький стрес.

Грубо кажучи, наш організм думає, що прийшов «голодний час» і необхідно залишити якомога більше жирових запасів про запас, так би мовити «про запас».

Що робити? Їжте все, що хочете, але все таки... Вам слід навчитися є тоді, коли вам це дійсно хоче.

Прислухайтеся до своїх відчуттів і їжте тоді, коли організм цього вимагає.

Під час прийому пищи не поспішайте, а слухайте своє тіло, щоб уникнути переїдання.

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