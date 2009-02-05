Кава: пити чи не пити?

Кава стала настільки звичним напоєм, що вже сприймається багатьма як невід`ємна частина уранішньої процедури пробудження, як і умивання. Кава – це продукт, який знаходиться на другому місці після нафти за обсягами споживання в світі. Переконливо, чи не так?

Чому ж все-таки це продукт такий популярний? Є дві головні складові такого успіху. Перша, кава – це напій «комфорту». Щоб підбадьоритися зранку і одержати заряд енергії на весь робочий день або просто зігрітися холодним зимовим ранком, люди знайшли прекрасну можливість зробити це швидко, ефективно і, що дуже важливе, приємно. Без сумніву, рано вранці дуже приємно зробити ковток теплого напою, особливо в морозну погоду.

Немає нічого поганої у вживанні кави, поки людина може вільно від нього відмовитися (і дійсно так робить). Вважається, що рекомендована норма споживання кофеїну складає 150 міліграми/доби. Смертельна доза кофеїну для людини складає 10г, хоча деякі дослідження показують, що ця доза може більше для тих, хто споживає кофеїн регулярно і у великих дозах.

Вміст кофеїну в напоях і продуктах:

Кава в зернах - 90-150мг (у чашці ~200мл)

Розчинна кава - 60-80мг

Плитка чорного шоколаду - 20- 50мг

Пігулка “Stay-awake”- 100мг

Red Bull – 80 міліграм (у банці ~340мл)

Coca-Cola - 45.6 міліграм

Diet Cola - 45.6 міліграм

Diet Pepsi - 36.0 міліграм

Pepsi Cola - 38.4 міліграм

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Крім того, що існує звикання, причиною відмовитися від регулярного вживання кави може бути той факт, що така звичка зовсім не узгоджується з поняттям здорового способу життя. Стимулюючі речовини просто безцінні тоді, коли потрібно досягти результату за короткий проміжок часу і кави – відмінний стимулятор, якщо вам потрібне короткочасне «уприскування» енергії. Думаю, кожний з вас колись писав дипломні і курсові роботи ночами і знає, що кофеїн, як ні що інше, допомагає пропрацювати ніч безперервно без сну.

Проте, у вас великі проблеми, якщо ви використовуєте каву як постійного помічника в тому, щоб витримати напружений робочий графік. Для збереження здоров`я, тіло людини повинне гармонійно поєднувати активність і відпочинок. Тому багато фахівців у області довгожительства рекомендують відмовитися від кави і продуктів, що містять кофеїн, для підтримки здорового способу життя.

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